'Вы решаете судьбу всего мира и заслужили самой мощной поддержки!' Бывший президент Польши Валенса обратился к украинцам. Видео

Лех Валенса, который был президентом Польши в 1990-1995 годах, обратился к украинскому народу из-за войны с РФ. Он отметил, что перед нами сегодня стоит сложная задача, и призвал украинцы встать на защиту мира.

"Было время, когда Польша должна была выполнить тяжелую работу – освободиться от гнета Советского Союза. Нам это удалось", – сказал Валенса. Он пообещал, что со своей стороны сделает все возможное, чтобы поддержать нас в этой борьбе.

Экс-президент Польши подчеркнул, что именно от украинцев сегодня зависит судьба Европы и всего мира. Он также рассчитывает, что Украину сейчас быстро примите в состав Евросоюза и обеспечат ее поддержкой и помощью.

Видео дня

"После того, что вы делаете, вы заслуживаете самого высокого признания и наибольшей поддержки. Мир все больше это понимает и поддерживает. Можете рассчитывать на меня. Желаю успеха и жду победы великой Украины", – обратился Валенса к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к украинцам и заговорил на нашем государственном языке. Он заявил, что не может даже представить, что мы сейчас чувствуем, ведь все, что мы любим, разбито страной-агрессором Россией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!