ВСУ отражают атаки врага, среди оккупантов началась паника из-за огромных потерь в Украине – Генштаб

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Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону и отражать наступления врага на определенных направлениях. В то же время в рядах российских оккупантов появились панические настроения из-за огромных потерь, которые они несут в нашей стране.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 9 марта. Противостояние российскому вторжению длится уже четырнадцатые сутки.

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и удерживает определенные рубежи.

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На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны .

Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, а также прикрывают важные объекты инфраструктуры Украины и группировок войск.

Также отмечается, что из-за многочисленных потерь противника проводится скрытая мобилизация под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Враг активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

В Генштабе говорят, что зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов в РФ для пополнения резерва армии захватчиков.

"Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, но морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне", – отметили в ведомстве.

В Бердянске оккупанты начали распространять пропагандистские материалы для дискредитации военно-политического руководства Украины.

"В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг, нарушая нормы Международного гуманитарного права, продолжает прятать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому лицу. Оккупанты выводят из строя вышки сотовой связи", – добавили в Генштабе.

Кроме того, в Херсонской области обнаружено, что российские военнослужащие, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении Николаева.

"По имеющейся информации среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике", – подытожили в Генштабе ВСУ.

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