ВСУ отбили атаки оккупантов на всех направлениях, враг понес потери – Генштаб

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Вооруженные силы Украины не дали продвинуться и отбили атаки российских оккупантов на всех направлениях. Противник за минувшие сутки понес существенные потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 25 марта. Украинские защитники продолжают ведение оборонной операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях.

Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника.

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В течение предыдущих суток наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем . Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Украинская авиация осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, ударная авиация оказывала огневое влияние по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

На Волыни основные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии государственной границы .

В Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева .

Одновременно, группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.

На юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы международного гуманитарного права и правила ведения войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ранее уничтожили десятки единиц техники оккупантов вместе с живой силой.

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