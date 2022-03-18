ВСУ нанесли сокрушительные удары по врагу и остановили продвижение подразделений двух полков РФ, – Генштаб

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по российским оккупантам. Так, частично были уничтожены и полностью остановлены подразделения противника.

Они были из состава 437-го учебного и 26-го танкового полка. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 18 марта.

"Вооруженные силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, которые пытаются закрепиться и удерживать захваченные оборонные рубежи. В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го полка Вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются" – сказано в сообщении.

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Также за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных сил ВСУ были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника . Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

В Генштабе отмечают, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы. Речь идет о безвозвратных и санитарных потерях, причиненных подразделениями ВСУ, случаях самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенных потерях. Из-за этого командование Вооруженных сил РФ вынуждены прибегать к крайним мерам в вопросах комплектования личного состава: проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.

На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению . В то же время проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

В то же время враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства, а также к отказам военнослужащих ВС РФ и наемников участвовать в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, общие боевые потери российских оккупантов в войне, которую они развязали в Украине, с 24 февраля по 17 марта ориентировочно составили 14 тысяч человек личного состава. Захватчики также остались без 444 танков, 108 вертолетов и 86 самолетов.

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