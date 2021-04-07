Вступление Украины в НАТО: Россия нам выбора не дает
По поводу Украины и вступления в НАТО.
Понятно, что Киев не сразу строится и перспектива вступления - это даже не пять лет ожидания. Хорошо бы к 2030 году присоединиться.
Альтернативы нет. Я об этом говорю с 2008. С 8 августа.
Ситуация - или туда, или сюда. Третьего не дано. Исторический аспект плюс географическое положение.
С одной стороны нам повезло, с другой - угораздило.
Биться в истерике каждый раз, когда сбрендивший сосед устраивает демонстрацию военной силы на границе, не выход. Надо делать так, чтобы соседу это в голову не приходило.
Ничего унизительного в присоединении к мощному военному блоку нет. Особенно, если рядом невменяшка.
Это нормально.
С теми, кто с тобой говорит с позиций силы, кто позволил себе нарушить договоры, оккупировать нашу территорию, разжечь войну, убивать наших ребят, шантажировать нашу страну, тоже надо говорить с позиций силы. Своей у нас пока нет, увы.
То, что российское руководство и пропанандистов коробит от одного слова НАТО - это просто праздник какой-то.
И к войне присоединение не приведет. В реальности это скорее всего приведет к нормализации отношений. Шантрапа уважает только тех, кто может дать в морду в ответ.
Еще раз. Понимаю, что не только вступление в НАТО, но и ассоциация с ним долгий и дорогой процесс. Но тут только два пути: или мы с НАТО идем к демократии, или мы с Москвой идем в новый "нерушимый".
Как-то так...
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