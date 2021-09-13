"ВСК" по "вагнеровцам" от "слуг" нелегитимна и создана с целью фальсификации расследования – "ЕС"

13 месяцев после срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера власть блокирует расследование этой истории. ВСК создана исключительно из депутатов "Слуги народа", а представителей "Европейской Солидарности" 10 сентября не допустили к участию в ней даже в качестве наблюдателей.

Об этом заявил народный депутат из фракции "ЕС" Владимир Вятрович перед заседанием так называемой "Временной следственной комиссии", членами которой являются исключительно депутаты монобольшинства, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"К сожалению, 13 месяцев люди, которые стоят у нас за спиной, убеждали нас, что изначально не было никакой спецоперации. Затем убеждали украинцев в том, что якобы украинские спецслужбы не участвовали в этой спецоперации. Потом начали путаться в показаниях и пытались объяснять, каким все-таки было участие украинских спецслужб, или не было этого участия украинских спецслужб в этой спецоперации", – напомнил Вятрович.

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Он также отметил, что все 13 месяцев "Европейская Солидарность" и другие оппозиционные фракции безрезультатно требуют создания специальной временной следственной комиссии, которая должна наконец ответить на эти вопросы. Вятрович отметил, что так называемая ВСК от слуг нелегитимна и создана лишь с целью фальсификации расследования.

"Представители "Европейской Солидарности" в пятницу не допустили к участию в этой ВСК даже в качестве наблюдателей. То есть опять видим желание закрыть это расследование, направить его в нужном для руководства русле, а не для государства, которое пытается понять, что на самом деле произошло тогда с этой спецоперацией", – говорит Вятрович.

Народный депутат Мария Ионова отметила, что руководительница ВСК Марьяна Безуглая, выступая в пятницу с подготовленным заранее "отчетом комиссии", придала огласке секретную информацию.

"В пятницу госпожа Марьяна уже столько наговорила, что действительно очень интересно, снят ли гриф секретности с тех деталей, которые она сообщила", – заметила Ионова.

"Также у меня вопрос к власти – как представление СБУ о том, что должны быть вручены подозрения этим всем российским подонкам, которые сбили наши самолеты, убивали украинцев, сбивали самолеты, оно имело все состояться на территории Украины. Но мы тоже с вами помнит, что сначала власти говорили, что не было этой спецоперации", – напомнила Ионова.

Она призвала СМИ не замалчивать эту историю.

"Мы обращаемся к средствам массовой информации – этот вопрос не может быть заблокировано и замолчан. Мы с вами видим, что очень многие центральные СМИ этот вопрос блокируют. Это вопрос нашей безопасности – и наших спецслужб, и наших Вооруженных Сил, и вообще безопасности государства", – убеждена Ионова.

"Как по мне, ни о каком расследовании этого дела речь не идет. Речь идет лишь о создании определенного политического прикрытия", – подытожил Вятрович.