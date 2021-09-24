ВСК по делу 'вагнеровцев' перенесла место заседания, а Бурбу увезли в неизвестном направлении, – Забродский

Заседание ВСК по делу "вагнеровцев" перенесли из помещения парламентских комитетов якобы в помещение главного управления разведки Министерства обороны. А свидетеля по делу Василия Бурбу якобы решили заслушать без представителей оппозиции.

Как сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский в интервью журналистам, Бурбу якобы увезли в неизвестном направлении, объясняя это тем, что помещение парламентских комитетов для проведения заседания ВСК "дискредитировано".

По убеждению Забродского, глава ВСК Марьяна Безуглая якобы уже имеет готовые выводы по делу "вагнеровцев".

"События во время очередного заседания так называемой ВСК приняли довольно неожиданный оборот. Сначала мы еще раз услышали какой-то набор цитат одновременно из четырех законов Украины, которые якобы запрещают народным депутатам Украины – не членам комиссии присутствовать на заседании ВСК. Затем были свидетелями единогласного голосования представителей правящего монобольшинства, которые входят в состав ВСК о том, чтобы не члены комиссии не присутствовали на этом заседании", – рассказал Забродский.

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По его словам, Безуглая якобы заявила, что режимное помещение, которое было предназначено для работы комиссии, каким-то образом дискредитировано.

"И исходя из этого, комиссия будет искать какое-то новое место, которое по своим техническим параметрам, в частности обеспечение защиты информации с ограниченным доступом будет удовлетворять", – добавил он.

Забродский отметил, что впоследствии выяснилось, что такое ближайшее место не в здании комитетов Верховной Рады, а в одном из зданий главного управления разведки министерства обороны.

Со своей стороны депутат из фракции "Голос" Роман Костенко сообщил, что сейчас якобы точно не известно, где находится Василий Бурба.

"Мы сейчас точно не знаем, где находится экс-глава разведки Василий Бурба. Нам сказали возможно он в ГУР. Мы понимаем, что такое ГУР – это много объектов. Возможно где-то в каком-то другом помещении. Его просто забрали, куда-то повезли и сейчас будет давать показания. Вопрос в том, что это будут за показания, как они будут с него взяты и где он вообще находится, и в безопасности ли. Мы этого не понимаем и не знаем", – отметил он.

По убеждению Забродского, такая ситуация свидетельствует о том, что результаты работы и выводы следственной комиссии уже давно определены, поэтому на ее заседания ограничивают доступ.

"На самом деле не имеет значения, какие именно доводы были использованы главой комиссии, на самом деле не имеет значения последовательность, с которой происходили события, о которых я только что рассказал. Главное – это то, что сегодняшние события еще раз подтвердили, что так называемая ВСК от правящего монобильшинства пытается сделать все, чтобы в то время, когда вероятно главный свидетель и непосредственный участник тех событий готов предоставлять информацию, комиссия делает все, чтобы засекретить эту информацию и сохранить монополию, прежде всего на получение этой информации и соответственно на ее толкование", – убежден Забродский.

Он добавил, что не ожидает никаких заявлений на вечернем брифинге главы комиссии, который уже анонсирован, потому что уверен – соответствующий текст и соответствующие выводы уже разработаны.

"Но картина, которая сегодня складывается, к сожалению, не делает чести украинскому парламенту и дискредитирует саму идею работы временной следственной комиссии. Невооруженным глазом видно, что комиссия ставит перед собой совершенно иные цели – далекие от поиска ответа на те вопросы, которые ставит перед комиссией и перед народными избранниками общество. А именно: кто дал команду на отмену операции и кто виноват в том, что спланированная операция, которая длилась не один год не завершилась успешной реализацией", – считает нардеп.