Все больше стран поддерживают введение в Украину миротворцев НАТО, – польский премьер

Несколько стран поддерживают введение в Украину миротворцев НАТО. В частности, есть положительная реакция от Дании и Литвы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает RFM. По его словам, есть одобрение и со стороны других стран, но они ждут реакции Североатлантического альянса.

"Это должна быть точечная миссия НАТО", – пояснил польский премьер.

Глава правительства подчеркнул, что вся Украина может стать Мариуполем – разбомбленным местом, откуда бегут люди. Моравецкий предупредил, что в таком случае придется принимать десятки миллионов беженцев.

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"Глядя на варварское поведение Путина и российских солдат, можно представить себе худшие сценарии. Поэтому концепция (введения миротворцев) находит все более благодатную почву", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша представила НАТО проект миротворческой миссии в Украине.

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