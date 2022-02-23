ВРУ могут перевести на режим работы в условиях чрезвычайного/военного положения

Верховную Раду Украины могут перевести на режим работы в условиях чрезвычайного или военного положения. Это связано с возможной широкомасштабной агрессией Кремля против нашей страны.

Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале. В частности, в Парламенте зарегистрировали проект постановления об организации работы народных депутатов в условиях чрезвычайного и/или военного положения.

Автором документа выступил глава фракции Давид Арахамия. Проект закона установит правила и процедуры, согласно которым Рада должна осуществлять свою работу в режиме постоянных пленарных заседаний.

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Согласно документу, во время особого положения пленарные заседания в недели работы в комитетах и работы на округах будут проводиться по предложению Согласительного совета.

Его же заседание должен будет созвать спикер Парламента, первый заместитель или заместитель спикера, исполняющий его обязанности.

Кроме того, Палийчук отметила, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в 17:30. На нем запланировано голосование за введение чрезвычайного положения в Украине.

Отметим, что около 14:30 23 февраля появилось сообщение о "заминировании" здания Верховной Рады. Кроме того, "заминирован" якобы еще ряд объектов. Как оказалось, сообщение о минировании было ложным, здание уже открыли для журналистов и депутатов.

Напомним, что сегодня во время очередного заседания СНБО было предложено Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, наряду с Донецкой и Луганской областями.

Оно будет введено на 30 дней и может быть продлено еще на 30 дней. На Донбассе не вводится режим ЧП, потому что уже действует там с 2014 года.

В случае введения в Украине чрезвычайного положения в стране будут действовать определенные ограничения. Они будут касаться особого режима въезда и выезда, а также ограничения свободы передвижения. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сложившейся ситуации вокруг усиления российской агрессии и вероятности вторжения сил РФ в Украину власти готовы будут ввести режим военного положения. Такое решение примут мгновенно, но пока оно не на повестке дня. Украина готова ко всему в противостоянии агрессору и защите своих территорий и населения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, провел совещание с представителями депутатских фракций и групп. Стало известно, что вводить военное положение пока не собираются. Но тогда уже "проговаривалось" о возможном введение режима чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях.