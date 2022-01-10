Время называть вещи своими именами: Кулеба сказал, чего Путин хочет от Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал "требование" Кремля о признании российской сферы влияния. По его словам, ультиматумы РФ не только нелегитимны, но и наносят ущерб международному миру и безопасности.

Соответствующее заявление дипломат опубликовал на своей странице в Twitter. Глава внешнеполитического ведомства призвал называть "вещи своими именами".

"Путин требует, чтобы США, НАТО и ЕС признали сферу влияния России над суверенными соседними государствами. Но холодная война закончилась, как и сферы влияния. Требования Путина нелегитимны и наносят ущерб международному миру и безопасности", – написал Кулеба.

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Похожее послание сегодня высказал и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что РФ в геополитическом плане стремится добиться восстановления порядка вещей, который существовал во времена СССР. Однако, подчеркнул он, возвращение в мир сфер влияния только приведет к конфликтам, нестабильности и даже мировым войнам.

Глава Госдепа также добавил, что не ожидает прорыва во время переговоров с РФ, которые начнутся 10 января в Женеве. Он назвал два пути разрешения ситуации вокруг Украины – путь диалога и дипломатии и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, американское издание The New York Times накануне переговоров сообщило, что Штаты вместе с союзниками разрабатывают новый пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину. Россияне, в частности, могут остаться без ноутбуков, мобильных телефонов, холодильников, стиральных машин и прочей техники.