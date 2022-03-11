Враг не достиг основных целей, возможно усиление террора со стороны РФ – Генштаб

В пятницу, 11 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на Facebook-странице опубликовал оперативную информацию о российском вторжении. Уже 16 сутки подряд украинские защитники и жители страны героически противостоят оккупанту, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.

Сейчас морально-психологическое состояние противника крайне низкое: он деморализован, а на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен. По данным Генштаба, основных целей по захвату определенных городов и территорий российским захватчикам не удалось достичь.

Однако все еще существует высокий риск усиления РФ террористических методов ведения боевых действий. Например, ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилищным массивам, проведение информационных и психологических акций, чтобы подорвать доверие населения к государственной власти на местах. Еще враг использует распространение дезинформации, а также захватывает местное население в заложники.

Видео дня

"Части и подразделения оккупационных войск пытаются продолжить наступление по всем направлениям. Для этого проводят мероприятия по формированию и слажению резервов на территории российской федерации. Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия", – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что вражеские войска продолжают вести воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

Для того чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, российские нацисты прибегают к провокациям – авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, которая находится недалеко от государственной границы Украины. "В целях маскировки российская федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины", – отметили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Генштабе озвучили потери РФ в войне против Украины.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!