В Генштабе озвучили потери РФ в войне против Украины: уничтожены 353 танка, 57 самолетов

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал статистику потерь российских оккупантов. Уничтожено около 12 тыс. россиян.

Военные говорят, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, объяснили в Генштабе.

Статистика:

личного состава – более 12 тыс. человек;

танков ‒ 353 ед.;

боевых бронированных машин – 1165 ед.;

артиллерийских систем – 125 ед.;

РСЗО – 58 ед.;

средства ПВО – 31 ед.;

самолетов – 57 ед.;

вертолетов – 83 ед.;

автомобильной техники – 558 ед.;

корабли/катера – 3 ед.;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких городах Киевской области идут бои с российскими оккупантами. Кроме того, противник продолжает уничтожать дома мирных жителей, в том числе нанося ракетные удары.

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