'Враг будет наказан': ВСУ захватили секретный GPS-навигатор оккупантов и узнали 'точки' наступления РФ. Фото

В среду, 9 марта, официальный канал Службы безопасности Украины сообщил, что украинские защитники сбили российские Су-30, прикрывавшие захватническое наступление из воздуха. В результате в СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов.

Кроме того, в посте сообщается, что на устройстве есть все данные передвижений и "запланированные точки" наступления захватчиков. Навигатор принадлежал 108-му десантно-штурмовому полку армии РФ, который хотел оккупировать Николаев со стороны Константиновки: "Украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага. Каждый враг будет наказан".

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СБУ также отметили, что "путинские асы" смогли успешно пройти Сирию, где бомбили местное мирное население, а вот их первый вылет в Украину стал последним. В настоящее время пленные находятся на допросе у следователей и контрразведчиков СБУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в Сумской области украинские защитники получили новую порцию трофейной российской военной техники.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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