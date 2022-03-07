Генштаб показал новые трофеи ВСУ: технику отобрали у оккупантов на Сумщине

Дарья Дурова
Общество
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ВСУ получили новую трофейную технику
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В Сумской области украинские защитники получили новую порцию трофейной российской военной техники. Количество оружия у оккупантов снова уменьшилось.

Об этом в понедельник, 7 марта, на официальном Telegram-канале сообщил Генеральный штаб ВСУ. Пресс-служба также показала соответствующие фотографии.

Как видно на снимках, наши воины отобрали у противника как минимум три танка и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Танк оккупантов попал в руки Вооруженных сил Украины
Видео дня
Захваченная вражеская техника
Трофейный танк
Военная техника РФ, которую захватили защитники Украины

Отметим, что этого же дня в боях под Мариуполем морские пехотинцы и военнослужащие "Азова" уничтожили целую танковую роту противника. В этой точке Россия лишилась шести боевых бронированных машин и около 40 военных.

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