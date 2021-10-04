Сроки имплементации Директивы 2014/45/ EU неумолимо приближаются. До 2022 года осталось совсем немного, необходимо своевременно выполнить условия Соглашения об Ассоциации. Напомню, в соответствии с ними, Украина обязуется вернуть технический контроль для всех транспортных средств, отмененный в 2011 году. Несмотря на все промедления предшественников, нынешняя команда Министерства инфраструктуры усиленно работает над изменениями в нормативной документации.

Возможно, эти сроки придется сократить, так как совсем недавно прозвучал тревожный звоночек со стороны Евросоюза. Представители ЕС обеспокоены промедлением со стороны Украины и призывают ее как можно скорее внести необходимые изменения в законодательство.

В то же время, усилия МИУ регулярно подвергаются критике со стороны ряда субъектов обязательного технического контроля, которые никак не могут определиться, чего же они хотят, и нередко противоречат сами себе.

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С их стороны, в частности, часто звучат жалобы на слишком сложную процедуру выхода на рынок. Мол, много замечаний, чрезмерный контроль и прочие радости согласования. В то же время они отмечают, что министерство дает право работать "гаражам" и монополистам. Так, где же логика? МИУ слишком пристально смотрит заявки или все-таки пропускает "гаражи"? Надо бы определиться.

Далее, критики жалуются, что в отрасли необходимо наводить порядок и контролировать субъектов, дабы избежать банальной торговли протоколами. Вроде бы все правильно. Но контролирующий органов, оказывается, слишком много! Их количество недовольные субъекты предлагают сократить. Они также хотят, чтобы МИУ и МВД согласовывали открытие новых пунктов техосмотра по фотографиям, хотя при этом возмущаются "мастерами фотошопа" вместо реальных проверок. И тут, снова-таки, надо определиться: вам жесткий контроль и настоящий техосмотр или "лечение по фото"?

Есть множество других аргументов со стороны "перспективных и очень недовольных" предприятий. Но в своих выводах они снова противоречат себе. С одной стороны, участники рынка говорят о том, что закон необходим, что нужно выполнить условия Соглашения об Ассоциации, имплементировать европейские нормы. Логичное желание, особенно в свете того, как мало времени у нас осталось.

Однако, с другой стороны, эти субъекты предлагают… отправить законопроект на доработку, создать рабочую группу, словом, опять затянуть процесс принятия решения. И у меня снова возникает вопрос: так вам шашечки или ехать? За что торгуемся, за выполнение Соглашения об Ассоциации или за отсрочку во времени, а пока что и так все окей? Нужно определиться.

Если МИУ прислушается к бесконечным претензиям критиков, результатом станет очередное затягивание принятия важного для страны законопроекта. Какие последствия это может иметь? Прогнозы разные. Автомобилям на украинских номерах будут, мягко говоря, не рады в странах ЕС, так как европейцы постепенно избавляются от устаревшего и неэкологичного транспорта и переходят на более современный. Кроме того, по оценкам юристов, невыполнение условий Соглашения может повлечь за собой его аудит и последующий пересмотр пунктов. А это уже довольно неприятный сюрприз для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью.

Поэтому, предлагаю избавиться от студенческой привычки откладывать все на последний момент и вместо этого мобилизовать все ресурсы. Не было ни одного законопроекта, который бы устроил абсолютно всех, но это не мешает парламентам всех стран их принимать. И этот нормативный акт не исключение. Давайте определимся, что для нас важнее в техосмотре – наша безопасность и экология, Ассоциация с ЕС, или "гаражи с фотографами". И перейдем, наконец, от бесконечной критики в сторону конструктивных предложений и решительных действий.

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