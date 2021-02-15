Наш Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування на своєму засіданні сьогодні рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №4531 про відновлення конкурсів для державних службовців та припинення практики так званого політичного звільнення. Держслужба має бути професійною та відкритою!

У законопроекті прописано, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом уклали контракти про держслужбу на період дії карантину через коронавірус, оголошуються:

на посади державної служби категорії "А" - протягом 6 місяців з дня набрання чинності документом;

на посади держслужби категорій "Б" та "В" - протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності законом.

А контракти про держслужбу на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим документом, діють до призначення на посаду чиновника за результатами конкурсу, але не більше:

для посад категорії "А" - п’яти місяців з дня набрання чинності документом;

для посад категорій "Б" та "В" - протягом одного року з дня набрання чинності цим законом.

Cтаном на сьогодні в Україні налічується більше 23 тисяч посад, призначення на які відбувається без будь-якого конкурсного відбору.

Всі розуміють, що нам терміново потрібно відновлювати конкурси на ці посади, але чомусь дискусія довкола цього законопроєкту зміщується зовсім в інший бік. І це насторожує. Ми все ж повинні ухвалювати рішення безвідносно до будь-яких прізвищ чи політичних кон’єктур, адже законодавча норма - це більш широке поняття, ніж бажання когось бачити конкретну особу на конкретному урядовому місці.

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