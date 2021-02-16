Рада відновила проведення конкурсів для державних службовців! За законопроєкт №4531 у другому читанні проголосували 289 нардепів.

Майже рік знадобився, щоб виправити норму про відміну конкурсів на час карантину. Тоді йшлося про застосування процедури лише виняткових випадках, але не так сталось, як гадалось!

За цей час відбулось більше 20 тис. призначень держслужбовців без будь-яких конкурсів. Зараз більше 100 високопосадовців із 220, взяті на роботу без будь-якого відбору та перевірки!

Підтриманий нами законопроєкт буде терміново направлений на підпис президенту.

У законопроєкті №4531 прописано, що конкурси на посади, що обіймають особи, з якими до набрання чинності цим законом уклали контракти про держслужбу на період дії карантину через коронавірус, оголошуються:

на посади державної служби категорії "А" - протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності документом;

на посади держслужби категорій "Б" та "В" - протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності законом.

А контракти про держслужбу на період дії карантину, укладені до набрання чинності цим документом, діють до призначення на посаду чиновника за результатами конкурсу, але не більше:

для посад категорії "А" - п’яти місяців з дня набрання чинності документом;

для посад категорій "Б" та "В" - протягом одного року з дня набрання чинності цим законом.

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