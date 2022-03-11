Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним
Что удивительно и требует прояснения?
Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли - это героическое, но чудо.
У некоторых до сих пор присутствует настроение:
- наши успехи - временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.
Да нет же.
Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.
Я знаю мнение многих военных мира.
Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.
Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.
Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..)
И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.
Нам давали 48 часов - лучшие военные мира.
На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.
Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи.
Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину.
Российская армия не сильная. Она просто длинная.
Восемь из десяти путинских армий здесь.
Здесь мы их и похороним.
Это займёт время.
Но это не будет случайным успехом.
Это - результат нашей с вами общей работы. Всех нас.
И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.
Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, оно открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и - не собираются.
Мы их ещё погоним назад.
Все наши дома и города вернуться к нам.
Это наша война Судного дня.
Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.
Сотни лет тяжелого проклятия.
Цена не будет легкой.
Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира.
Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая.
За нами - правда Древней Руси.
За нами - Святослав, Владимир, Богдан.
Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.
14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск - рубит, рубит, рубит, с плеча.
Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.
Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку - многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму!
Защитим народную душу!
За предков! За купола Софии! За кручи над Днепром! За детей! За внуков и правнуков, которым идти к заездам!
Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость!
Которое откроет двери в новый мир!
Я лично - глубоко удовлетворён.)
Поставим точку в истории Московии!
Поднимем истинную Украину!
(Из интернета)
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