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Что удивительно и требует прояснения?

Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли - это героическое, но чудо.

У некоторых до сих пор присутствует настроение:

- наши успехи - временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.

Да нет же.

Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.

Я знаю мнение многих военных мира.

Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.

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Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.

Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..)

И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.

Нам давали 48 часов - лучшие военные мира.

На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.

Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи.

Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину.

Российская армия не сильная. Она просто длинная.

Восемь из десяти путинских армий здесь.

Здесь мы их и похороним.

Это займёт время.

Но это не будет случайным успехом.

Это - результат нашей с вами общей работы. Всех нас.

И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.

Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, оно открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и - не собираются.

Мы их ещё погоним назад.

Все наши дома и города вернуться к нам.

Это наша война Судного дня.

Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.

Сотни лет тяжелого проклятия.

Цена не будет легкой.

Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира.

Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая.

За нами - правда Древней Руси.

За нами - Святослав, Владимир, Богдан.

Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.

14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск - рубит, рубит, рубит, с плеча.

Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.

Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку - многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму!

Защитим народную душу!

За предков! За купола Софии! За кручи над Днепром! За детей! За внуков и правнуков, которым идти к заездам!

Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость!

Которое откроет двери в новый мир!

Я лично - глубоко удовлетворён.)

Поставим точку в истории Московии!

Поднимем истинную Украину!

(Из интернета)