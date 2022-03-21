Войска России в Украине 'застопорились': в Пентагоне объяснили, почему Путин перешел к террору против мирного населения

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Президент страны-агрессора Владимир Путин прибегнул к тактике атак против гражданского населения. Причиной тому являются его военные неудачи при полномасштабном вторжении в Украину.

Такое мнение в эфире CBS озвучил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова приводит "Голос Америки".

По мнению главы Пентагона, войска агрессора по сути застопорились.

"Сегодня они неэффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они застопорились", – сказал Остин, добавив, что украинцы продемонстрировали значительную решительность и эффективно использовали предоставленное им оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны США назвал три главные ошибки России при нападении на Украину.

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