В США заявили, что готовы на любые шаги для привлечения к ответственности России, кроме военной конфронтации

В США заявили, что привлекут Российскую Федерацию к ответственности за полномасштабную войну с Украиной. Для этого американское правительство готово пойти на любые шаги, кроме прямой военной конфронтации.

С соответствующим заявлением 22 апреля выступил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает телеканал CNN. По его словам, чтобы ограничительные меры заработали на полную силу, потребуется некоторое время.

"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией", – сказал сотрудник Белого дома.

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Он добавил, что Штаты будут и далее наращивать военную и экономическую помощь Украине в условиях российской агрессии. Судя по заявлению Сингха, Америка прислушивается к просьбам Киева.

"Мы стремимся подстроить нашу поддержку Украине под то, как разворачиваются события на поле боя. Это что касается военной и стратегической составляющих", – отметил чиновник.

Что касается экономических санкций против России и стратегических последствий для нее, "то все это будет только расти", сказал заместитель советника президента США по нацбезопасности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что российские оккупанты во время штурма в Мариуполе могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.