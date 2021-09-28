Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и ранили украинского военного – штаб ООС

За минувшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования России на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате был ранен один боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Пострадавшему украинскому защитнику оказали неотложную помощь и доставили его в больницу. По словам врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Боец получил ранения вблизи Крымского. Там оккупанты дважды ввели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, обстрелы были зафиксированы в районе Попасной, Катериновки, Новолуганского, Золотого-4 и Причепиловки.

Видео дня

Враг применял стрелковое оружие, противотанковые и подствольные гранатометы. Воины ВСУ открывали огонь по оккупантам в ответ и прекратили огневую активность. Отмечается, что интенсивность боевых действий на линии столкновения возросла по сравнению с прошлыми сутками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сотрудники СБУ выявили очередные доказательства присутствия России на территории "ДНР". Разоблачить оккупанта в этот раз удалось благодаря так называемым "реформам" образования, которые стандартизируют под российские критерии.