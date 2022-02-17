Воды Черного и Азовского морей назвали зонами военных рисков и терроризма: что это значит

Воды Украины и России в Черном и Азовском морях включены в список зон военных рисков, терроризма и пиратства. Такое решение принял Лондонский объединенный военный комитет по страхованию морских военных рисков.

Об этом сообщается на сайте страховой ассоциации Lloyds Market Association. Согласно циркуляру комитета, украинские и российские воды в Черном и Азовском морях теперь входят в так называемые Listed Areas – районы, где возможны "война, пиратство, терроризм и связанные с ними опасности".

"Нахождение в списке Listed Areas новых включенных зон может длиться долго, годами, как показывает практика международного страхования военных рисков", – сказал "Интерфаксу" источник на российском страховом рынке.

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По его словам, это потребует корректировок в исполнении договоров страховой защиты по полисам морского страхования.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях часть украинских суден и торговых суден других стран вышли в Черное море, несмотря на учения Российской Федерации. Эта ситуация вызвала ажиотаж в сети.

Как известно, часть районов Черного и Азовского морейс 13 до 19 февраля должны быть закрыты для судоходства. В частности, речь идет о почти половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, а также участках к западу и юго-западу от оккупированного Крыма.

Однако 14 февраля часть украинских суден и торговых суден вышла в Черное море, проигнорировав учения военных РФ.

Напомним, накануне Россия перебросила в Черное море шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флота, заявив, что судна примут участие в совместных учениях.

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с блокировкой Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

1 февраля разведчики Военно-морских сил ВС Украины провели учения в морских и прибрежных районах Черного моря. После тренировок в определенных районах началась активная фаза мероприятия для проверки готовности к нейтрализации угроз с морского направления.