Левченко: дипломатические отношения с Россией не настолько плохие, чтобы разрывать их

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Политика
4 минуты
7,4 т.
Россия наращивает военную угрозу со стороны Крыма

Украине не стоит разрывать дипломатические отношения с Россией. По крайней мере до полномасштабного вторжения страны-агрессора. Стягиванием войск к границам нашего государства Кремль пытался изменить политику Киева по отношении к нему, но добился обратного результата, консолидировав украинцев.

Однако все еще сохраняется угроза, что РФ попытается силовым путем решить проблему с нехваткой воды в оккупированном Крыму. Украина должна реагировать на маневры Москвы и быть готовой в любому сценарию.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал историк, дипломат и бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко.

– "Слуги народа" призвали президента разорвать дипломатические отношения с Россией из-за скопления российских войск вблизи украинской границы и информационных атак страны-агрессора. При каких условиях это возможно?

– Как правило, страны разрывают дипломатические отношения в состоянии открытой войны. У нас пока с Россией конфликт гибридного характера. Поэтому не стоит закрывать окно возможностей и коммуникаций по дипломатическим каналам.

Понятно, что наши дипломатические отношения – понижены, на уровне не послов, а временных поверенных. Состав посольств Украины в Москве и России в Киеве – существенно сокращен. Но вместе с тем тысячи украинцев живут в России и тысячи россиян – в Украине. Им прежде всего нужна консульская поддержка. Если дипломатические учреждения закроют, некому будет ее предоставлять. Тем более, такой разрыв влияет на иски Украины относительно России из-за ее нарушений не только международных соглашений, но и двусторонних.

Историк, дипломат и бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко

Пока что у нас не настолько плохие отношения, чтобы разрывать дипломатические. Но если произойдет вторжение Российской Федерации, Украина действительно должна думать о необходимости их продолжения.

– Недавно Россия обвинила украинского консула в шпионаже и выслала его со своей территории, Украина сделала ответный шаг и выслала российского посла. Что это значит в дипломатии?

– Главный принцип дипломатии – принцип взаимности. Вот Чехия выслала 18 российских дипломатов, опираясь на данные своей контрразведки, которая считает, что они занимались несовместимой с дипломатией деятельностью.

Как правило, под дипломатическим прикрытием работают представители службы внешней разведки РоссииСВР и ГРУ, Главного разведывательного управления. Чехи выслали всех, кто находился на учете контрразведки. Москва в ответ высылает всех дипломатов Чехии – 20 человек.

Что случилось в истории с украинским консулом? Москва выслала его якобы за деятельность, несовместимую с дипломатической. Но время высылки нашего дипломата совпадает с обострением политической и военной ситуации на наших границах. Поэтому иначе, как провокацию, мы это воспринять не можем.

Россия начала вооруженный конфликт с Украиной на Донбассе в 2014 году

Однако руководствуясь принципом взаимности, Украина высылает из Киева советника посольства Российской Федерации. Хотя россияне считают, это не совсем честно и не является симметричным ходом. Мол, украинского консула схватили за руку, а против российского в Киеве не предъявлено публичных обвинений. Россиянам надо напомнить, когда они высылали американских и чешских дипломатов – с их стороны тоже не было публичных заявлений.

Страна сама определяет, каким будет ответ на действия в отношении ее дипломатического работника.

– Как думаете, к каким линиям может дойти нынешнее противостояние России и Украины?

– Россия демонстрирует недовольство политикой Украины, особенно решением СНБО по санкциям в отношении трех пророссийских каналов и персональных в отношении определенных лиц, проводивших деятельность, несовместимую с национальными интересами Украины.

Скопление такого большого количества войск опасно. Скорее всего, это демонстрация силы и принуждение Киева изменить политику и риторику касательно официальной Москвы. Но мне кажется, они добились обратного эффекта: украинцы не испугались, а наоборот консолидировались.

Однако есть одна проблема, которая остается нерешенной для Москвы: это вопрос Крыма и обеспечения его водой. Самое тонкое и опасное место. Вскоре на полуострове начнется новый туристический сезон, а воды уже не хватает на южном побережье Крыма и в центральной части. Россия может каким-то образом решить этот вопрос силовым способом. И в этом большая опасность.

Россияне на полгода закрыли проход всех кораблей через Керченский пролив. В Черное море зашла их флотилия. Все это создает новые вызовы и угрозы на юге Украины. Да, международное сообщество демонстрирует острую реакцию, предупреждает Владимира Путина о персональных санкциях, об усилении секторальных ограничений, о возможности заморозки всех средств Кремля. А это триллион долларов. Но украинцам следует быть готовыми к любым сценариям, а готовность к худшему – один из залогов, что мы выстоим в противодействии России.

УкраинаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаНовости РоссииДонбассдипломатАлександр Левченко