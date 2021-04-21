Левченко: дипломатические отношения с Россией не настолько плохие, чтобы разрывать их

Украине не стоит разрывать дипломатические отношения с Россией. По крайней мере до полномасштабного вторжения страны-агрессора. Стягиванием войск к границам нашего государства Кремль пытался изменить политику Киева по отношении к нему, но добился обратного результата, консолидировав украинцев.

Однако все еще сохраняется угроза, что РФ попытается силовым путем решить проблему с нехваткой воды в оккупированном Крыму. Украина должна реагировать на маневры Москвы и быть готовой в любому сценарию.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал историк, дипломат и бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко.

– "Слуги народа" призвали президента разорвать дипломатические отношения с Россией из-за скопления российских войск вблизи украинской границы и информационных атак страны-агрессора. При каких условиях это возможно?

– Как правило, страны разрывают дипломатические отношения в состоянии открытой войны. У нас пока с Россией конфликт гибридного характера. Поэтому не стоит закрывать окно возможностей и коммуникаций по дипломатическим каналам.

Понятно, что наши дипломатические отношения – понижены, на уровне не послов, а временных поверенных. Состав посольств Украины в Москве и России в Киеве – существенно сокращен. Но вместе с тем тысячи украинцев живут в России и тысячи россиян – в Украине. Им прежде всего нужна консульская поддержка. Если дипломатические учреждения закроют, некому будет ее предоставлять. Тем более, такой разрыв влияет на иски Украины относительно России из-за ее нарушений не только международных соглашений, но и двусторонних.

Пока что у нас не настолько плохие отношения, чтобы разрывать дипломатические. Но если произойдет вторжение Российской Федерации, Украина действительно должна думать о необходимости их продолжения.

– Недавно Россия обвинила украинского консула в шпионаже и выслала его со своей территории, Украина сделала ответный шаг и выслала российского посла. Что это значит в дипломатии?

– Главный принцип дипломатии – принцип взаимности. Вот Чехия выслала 18 российских дипломатов, опираясь на данные своей контрразведки, которая считает, что они занимались несовместимой с дипломатией деятельностью.

Как правило, под дипломатическим прикрытием работают представители службы внешней разведки России – СВР и ГРУ, Главного разведывательного управления. Чехи выслали всех, кто находился на учете контрразведки. Москва в ответ высылает всех дипломатов Чехии – 20 человек.

Что случилось в истории с украинским консулом? Москва выслала его якобы за деятельность, несовместимую с дипломатической. Но время высылки нашего дипломата совпадает с обострением политической и военной ситуации на наших границах. Поэтому иначе, как провокацию, мы это воспринять не можем.

Однако руководствуясь принципом взаимности, Украина высылает из Киева советника посольства Российской Федерации. Хотя россияне считают, это не совсем честно и не является симметричным ходом. Мол, украинского консула схватили за руку, а против российского в Киеве не предъявлено публичных обвинений. Россиянам надо напомнить, когда они высылали американских и чешских дипломатов – с их стороны тоже не было публичных заявлений.

Страна сама определяет, каким будет ответ на действия в отношении ее дипломатического работника.

– Как думаете, к каким линиям может дойти нынешнее противостояние России и Украины?

– Россия демонстрирует недовольство политикой Украины, особенно решением СНБО по санкциям в отношении трех пророссийских каналов и персональных в отношении определенных лиц, проводивших деятельность, несовместимую с национальными интересами Украины.

Скопление такого большого количества войск опасно. Скорее всего, это демонстрация силы и принуждение Киева изменить политику и риторику касательно официальной Москвы. Но мне кажется, они добились обратного эффекта: украинцы не испугались, а наоборот консолидировались.

Однако есть одна проблема, которая остается нерешенной для Москвы: это вопрос Крыма и обеспечения его водой. Самое тонкое и опасное место. Вскоре на полуострове начнется новый туристический сезон, а воды уже не хватает на южном побережье Крыма и в центральной части. Россия может каким-то образом решить этот вопрос силовым способом. И в этом большая опасность.

Россияне на полгода закрыли проход всех кораблей через Керченский пролив. В Черное море зашла их флотилия. Все это создает новые вызовы и угрозы на юге Украины. Да, международное сообщество демонстрирует острую реакцию, предупреждает Владимира Путина о персональных санкциях, об усилении секторальных ограничений, о возможности заморозки всех средств Кремля. А это триллион долларов. Но украинцам следует быть готовыми к любым сценариям, а готовность к худшему – один из залогов, что мы выстоим в противодействии России.