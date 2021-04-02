Внешняя политика – не приоритет СН. Тогда зачем они собрались на Банковой?

Герман Обухов
Герман Обухов
Политика / Мнения
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Внешняя политика – не приоритет СН. Тогда зачем они собрались на Банковой?

Встречаются в Одессе как-то два товарища и один другого спрашивает за кружкой пива: "Скажи, а какой фильм оказал самое большое влияние на твою жизнь?". "Конечно, Слуга народа, причем я этот фильм, блин, даже не смотрел!"

Перед выборами 2019 года ныне действующий президент Зеленский публично обещал, что он решит проблему войны и мира на Донбассе и это один из его приоритетов. Теми путями, методами и темпами, какими эта проблема решается, он не решит ее и через 10 лет. Если эта проблема не внешнеполитическая по их мнению, тогда конфликт на Донбассе – гражданский, если эта проблема внешнеполитическая, тогда конфликт международный и Россия является страной агрессором. Это пока так и не поняли в АП. Почему? Потому что в составе украинской делегации на переговорах с представителями Москвы должен присутствовать американский гражданин. Любой. Не обязательно дипломат и не обязательно сотрудник Госдепа. Эффект от такого присутствия скорее психологический, чем умиротворяющий. Делегация РФ начнет нервничать и совершать ошибки.

На сегодняшний день Украина проигрывает России информационную войну вчистую. Запрет на вещание ТВ каналов Медведчука в Украине это как слону дробина. Он купит другие и перепишет на своих братьев и сватов. Проигранная информационная война это уже наполовину проигранная война на поле битвы. Этого тоже пока не понимают в АП. Один из многочисленных американских фондов, который занимается проблемой информационного терроризма, начал подготовку конференции в Конгрессе США "Информационные диверсии России против стран Запада". На конференции ожидается Вице-президент США Камала Харрис. Это мероприятие поддержало несколько видных политиков Соединенных Штатов, но пока не поддержал ни один депутат Верховной Рады Украины, ни МИД и РНБО Украины, куда были посланы письма с предложениями рассмотреть возможность участия в данной конференции. В то время как МИДы Литвы, Эстонии и Грузии позитивно отреагировали на такой запрос.

Что это значит? Это значит, что внешняя политика не является приоритетом для действующей власти Украины. Прежде всего, нет понимания – как работает механизм воздействия извне на американских законодателей и политиков? Как правило, почти все мероприятия в Конгрессе организуются американскими общественными организациями, а не конгрессменами. Очень наглядный пример: Россия устраивает ежегодные форумы в Конгрессе и других крупных центрах Америки через своих "купленных" представителей в американских НКО. Ничего подобного Украина даже не пытается делать. Зачем утруждать себя какими-то форумами и конгрессами в Америке, когда жизнь и так хороша? Не исключаю, что здесь ожидают личного приглашения либо от Джо Байдена либо от Камалы Харрис приехать на конференцию. Так сказать, сделать одолжение и принять участие в решении жизненно важной для Украины проблеме. Боюсь, ждать придется очень долго.

Президент Порошенко делал акцент на кулуарные переговоры. Это работало, однако не всегда. Если не сформировано общественное мнение, а оно формируется только при участии ведущих СМИ Америки, то многие проблемы остаются нерешенными "за кадром". В этой связи мы не видим прорыва в международных отношениях Украины ни в одном направлении. При этом в Администрации президента Порошенко работали отделы как по внешней, так и по внутренней политике, сейчас, похоже, эти оба отдела заменил собой Глава АП. Как сказал один из советников сенатора США: "Вообще-то президент Зеленский должен быть лично заинтересован в поддержке такой конференции в Конгрессе. Странно, что этого нет". И вряд ли будет поскольку не за решением военных конфликтов в стране и возвращением Крыма Украине они собрались на Банковой. Тогда зачем? Может быть они нам скажут по секрету?

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