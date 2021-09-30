Внешняя политика – это стратегия, а не махание кулаками после драки, – Кира Рудык

Внешняя политика – это партнерство и стратегия, а не ситуативное реагирование на вызовы, о которых известно давно. Проблема Украины заключается не только в незрелости международной политики, но и в отсутствии стратегии.

Так прокомментировала реакцию властей на ситуацию с Венгрией и "Северным потоком-2" лидер партии "Голос" Кира Рудык, сообщила пресс-служба политсилы.

"Наша внешняя политика сейчас выглядит незрелой. Мы ожидаем, что все будут работать против своего внутреннего интереса ради нашего. Что нам что-то должны США, ЕС и Венгрия. Нам никто ничего не должен, в этом смысл международной политики: все партнеры, но каждый сам за себя", – отмечает депутат.

Видео дня

Наиболее странной стала реакция на "Северный поток-2", который строили последние два года и сейчас реакция Украины выглядит, по словам Киры Рудик, как махание кулаками после драки.

"Видя, какая была ситуация с "Северным потоком-2", где два года фактически ничего не делалось и потом вдруг его достроили, первый вопрос, который возникает к власти: "где вы были два года?". Он риторический. Было ли какое-то предложение к Венгрии, знали ли мы вообще, что такие переговоры ведутся, или сейчас мы постфактум, как страна, говорим: "с нами было бы лучше", – констатировала лидер "Голоса".

Проблема не только в незрелости такой международной политики со стороны Украины, но и в отсутствии стратегии.

"Министр иностранных дел просто реагирует на то, что произошло и почему нас снова обманули. Если бы у нас было понимание, как мы сотрудничаем со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами и другими партнерами, как мы приходим к общей цели – объединить всех против России, тогда можно было бы двигаться в этом направлении. Такой политической стратегии, так же как финансовой и стратегии трансформации, – нет. Вот поэтому мы имеем то, что имеем – какие-то спорадические реакции на происходящее и то, что нам неприятно", – говорит парламентарий.