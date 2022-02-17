Вместо создания правительства национальной сплоченности парламентарии повышают депутатские пенсии, – Гройсман

Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман выразил возмущение последним решением украинского Парламента, который вместо формирования стратегии развития страны и создания Правительства Национальной Сплоченности повышает депутатские пенсии. Свою позицию политик изложил в социальной сети Facebook.

Напомним, 15 февраля Верховная Рада Украины 352 голосами "за" приняла проект изменений в пенсионное законодательство, в том числе в части повышения пенсий народным избранникам. Между тем при каденции Владимира Гройсмана – и в должности главы Верховной Рады, и в должности главы Правительства первоочередным было повышение зарплат и пенсий обычным украинцам.

"Правда в том, что мне стыдно, - прокомментировал события лидер "УСГ". – Вместо формирования Правительства Национальной Сплоченности – парламент объединился для повышения депутатских пенсий. В эти напряженные дни, которые мы переживаем на фоне экономических трудностей решение о возвращении индексация спецпенсий депутатам является серьезной ошибкой".

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Гройсман призвал парламент отменить непродуманный шаг – иначе его отменит команда Гройсмана в следующем парламенте, подчеркнул политик.