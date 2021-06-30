Властные "патриоты" меряются флагштоками за наши деньги
Високо- та низькопосадовці розпочинають демонструвати свій патріотизм за бюджетні кошти напередодні 30-річчя проголошення новітньої Незалежності.
Нині стає модним трендом боротьби серед місцевого чиновництва: у кого вищий флагшток?
Так, згідно інформації ЗМІ, міська влада у Чернівцях облаштовує оглядовий майданчик і встановлює флагшток з прапором за 12,65 мільйонів грн.;
у Полтаві реконструюють сквер і облаштовують флагшток за 12 млн. грн.;
у Краматорську реконструюють фонтан у парку під флагшток за 11,17 млн.грн.;
у Батурині встановлюють флагшток за 4,14 млн.грн.;
у Черкасах встановлять флагшток за 2.13 млн.грн…
Принагідно нагадаю, що з ініціативи колишнього замміністра регіонального розвитку Парцхаладзе на Черкаській дамбі вже зробили, звісно без тендеру, оглядовий патріотичний майданчик на майже 9 млн. грн.
Нині встановлене "серце з любов‘ю до України" зникло, а дерева висохли!
Тож, переконливо прошу змінити формат "владного патріотизму" напередодні 30-річчя Дня Незалежності.
Почніть любити Україну через встановлення флагштоків, організацію святкових концертів, розміщення реклами… за свої чи меценатські кошти, а не за наші - бюджетні.
Особливо цинічним виглядає це фонтано- та флагштокобудівництво за завищеними цінами із бюджету на тлі "оптимізації" лікарень, шкіл, бібліотек, спортивних та мистецьких гуртків, бо …бракує коштів!
Почніть нарешті ЛЮБИТИ УКРАЇНУ до глибини ВЛАСНОЇ КИШЕНІ, а не за НАШІ, БЮДЖЕТНІ кошти!
Тим паче, що зарплати, премії та статки в деклараціях посадовців точно дають таку можливість.
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