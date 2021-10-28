Власти продолжают незаконную слежку за Порошенко – "Европейская солидарность"

Власти продолжают незаконную слежку за лидером оппозиции, пятым президентом Украины Петром Порошенко. В частности, 28 октября в Козине возле его дома был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН.

Об этом заявили в партии "Европейская солидарность". Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Порошенко ведется по указанию руководства государства (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость дальше).

Видео дня

В политсиле отметили, что о факте незаконной слежки сразу в соответствии с законом сообщили в Национальную полицию Украины.

"Отмечаем: это не первый факт преследования лидера партии "Европейская Солидарность"", – заявили в политсиле.

12 июня 2020 года народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генпрокурора заявления о преступлении по поводу незаконной слежки за Порошенко. Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, зафиксированными вблизи жилья пятого президента.

"Впрочем, это преступление не расследуется, как и другие преступления против Порошенко", – отметили в партии.

Как известно, 24 августа во время Марша Патриотов на Порошенко было совершено нападение. Исполнителя нападения отпустили, а расследование в отношении заказчиков и организаторов саботируется силовиками.

В последнее время власти начали использовать против Порошенко и членов партии "ЕС" наемных "титушек". В частности, 8-9 октября ветераны АТО зафиксировали факты организации проплаченных акций и провокаций в том же Козине возле дома Порошенко.

"Европейская Солидарность" требует от властей немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции, – отметили в партии.

В "ЕС" считают, что властям нужно заняться наводнением и угрожающим энергетическим кризисом.