Власти ограничивают политическую деятельность оппозиции, блокируя командировку делегации "Голоса" в США – заявление партии

В пятницу, 5 ноября, официальная делегация партии "Голос" в составе пяти депутатов должна была отбыть с командировкой в Соединенные Штаты Америки по официальному приглашению американской стороны. Однако поездка была умышленно сорвана "из-за искусственных бюрократических преград".

Об этом говорится в официальном заявлении партии, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что в ходе командировки был запланирован ряд встреч с американскими чиновниками, аналитическими центрами, лидерами украинской диаспоры.

"Для организации поездки мы не просили у каких-либо представителей власти ни финансирования, ни визовой поддержки, ни дипломатических паспортов, ни встреч или сопровождения, ведь привыкли самостоятельно решать подобные вопросы. Мы хотим пользоваться исключительно своими правами народных депутатов, руководителей и членов политической партии "на осуществление политической деятельности за рубежом в интересах Украины", – отметили в заявлении.

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"Однако официальная командировка делегации "Голоса" умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград. Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов "Голоса" стоит власть", – уверены в политсиле.

"Насколько нам известно, это уже второй случай, когда руководство государства блокирует официальные поездки народных депутатов в США. Мы считаем такие действия прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением нашей политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты", – говорится в заявлении.

Также в "Голосе" подчеркнули, что блокируя международную работу оппозиционных партий, власти надеются скрыть от союзников настоящую ситуацию в стране: когда вместо обещанных партнерам реформ происходит ползучая узурпация власти и попытка зацементировать свое пребывание на должностях.

"Во времена цифровых технологий и свободного передвижения по миру власти упорно хотят быть единственным каналом официальной коммуникации с союзниками и международными партнерами Украины. Вынуждены их огорчить: советские методы не остановят нашу способность вести диалог с цивилизованным миром. Нам досадно, что на тридцать первом году независимости Украины представителям молодой прогрессивной либеральной партии придется, как диссидентам прошлого века, преодолевать океан в частном порядке", – подчеркнули в "Голосе".