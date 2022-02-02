Власти используют силовые и фискальные службы для политических 'разборок' – Головко

Власти оказывают давление на крупный бизнес через правоохранительные и фискальные органы, как и их предшественники. Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко, передает "Главком".

"В последнее время имеет место чрезмерное внимание, скажем так, власти к крупному бизнесу. Они таковы, что может даже дестабилизировать крупные предприятия. Здесь можем вспомнить блокировку счетов "Арселор Миттал Кривой Рог", который даже испытывал трудности с выплатой заработной платы своим сотрудникам. Сейчас, буквально вчера было сообщение об очередных точечных действиях в Кривом Роге на горнообогатительных комбинатах", – рассказал Головко.

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По его словам, действующие власти используют те же методы давления на бизнес, что и предыдущая – через силовые и фискальные органы. По его мнению, это давление является политически мотивированным.

"Проблема не в том, что какие-то фискальные органы проводят какие-то процессуальные действия. Кажется, что этот вопрос политически мотивирован. Имеем ситуацию, я когда-то критиковал предыдущих президентов о том, что они используют силовые структуры, правоохранительные органы для каких-то политических разборок. То и здесь есть такое впечатление, что у нас тоже есть какие-то политически мотивированные наезды на бизнес", – объяснил Головко.

Он также подчеркнул: таким образом власти ухудшают инвестиционный климат в стране и инвесторы просто убегают из нее, поскольку понимают, что не защищены от произвола.

"Вчера это предприятие Лакшми Миттала, сегодня это предприятие Ахметова, а завтра это может быть любого. Ваше предприятие, мое предприятие. Мы должны выстраивать систему, где правит закон, а не политически мотивированная деятельность", – подытожил Головко.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что блокировка правоохранительными органами работы "АрселорМиттал Кривой Рог" уничтожает инвестиционный климат Украины и дискредитирует страну на международной арене.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по требованию налоговой службы, которая задним числом насчитала компании неправомерные налоги. Компания подала иск в суд и выиграла процесс.

Однако, несмотря на доказанную судом неправомерность давления, налоговая с теми же требованиями устроила проверки на ГОКах компании "Метинвест" в Кривом Роге, привлекая к проверкам правоохранительные органы и даже СБУ.