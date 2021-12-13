Кира Рудык: вместо создания стимулов для развития экономики власть угнетает прогрессивные силы новыми налогами

Власти не понимают, куда двигают страну, вызовы, на которые должны реагировать, и потребности людей, фактически кормящих государство. Об этом свидетельствует и государственный бюджет-2022, и принятый так называемый "ресурсный закон" №5600. Государство банально увеличивает налоги для малого и среднего бизнеса, а тратит эти деньги на усиление властей Зеленского.

Это подчеркивает лидер партии "Голос" Кира Рудык в своем блоге на lb.ua.

"Искаженная логика власти ведет к наращиванию долгосрочных кризисных явлений в экономике, которые наносят стране сравнимый с российской агрессией уровень убытков. Очередные маркеры – госбюджет 2022 года, принятие закона 5600 против среднего класса и предпринимателей и полное игнорирование властью потребностей экономики 21 века", – отмечает народный депутат.

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Закон №5600 анонсирован как вторая часть закона против олигархов. Но вместо дополнительных налогов на олигархов (например, увеличение ренты на руду) мы получили как раз уменьшение налоговой нагрузки на олигархов с их сверхприбылями, зато целый букет новых налогов для бизнеса и граждан от дополнительных налогов на покупку жилья до налога на огороды.

"Вместо справедливых налоговых правил для всех без льгот для крупного бизнеса мы имеем странную ситуацию: олигархи либо получают пониженные налоги, либо вообще дотации от бюджета, а новые налоги вводятся для тех, кто больше всего пострадал от последних кризисов - коронавируса, энергетического кризиса и экономической стагнации — малый и средний бизнес, наемные работники, средний класс. Где здесь логика?", — возмущается лидер "Голоса".

К сожалению, большая часть украинского малого и среднего бизнеса и квалифицированных специалистов все еще далеки от политики, а потому кроме отдельных депутатов и небольших оппозиционных фракций их интересы никто не представляет.

"Поддержка бизнеса во время карантина — 3 млрд грн для всех предпринимателей и еще 8 — для очередной популистической программы президента, 1000 гривен за вакцинацию. Этого недостаточно для защиты экономики от последствий кризиса. Украинская экономика стагнирует и вместо того, чтобы создавать стимулы для нее развития, власть удручает все прогрессивные и инновационные силы новыми налогами", — констатирует Кира Рудык.