Власть должна показать стратегию и результаты, а не 'план-фикцию', – Рудык

Формат, в котором сейчас пытаются решить вопрос о прекращении войны в Донбассе, не работает. Надо привлекать дополнительных международных партнеров и разрабатывать новые форматы. А для этого нужно выполнять одну "неприятную" вещь – ежедневную работу. Наши дипломаты должны работать во всех направлениях на основе единой стратегии, уверена лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Давайте посмотрим, что происходило последние полгода. Первое, власть говорит: "хотелось бы, чтобы присоединились Соединенные Штаты к переговорам, чтобы они поддержали давление на Россию". Президент Зеленский едет в Соединенные Штаты. И что он там показывает от имени нашего государства? План трансформации Украины, который предусматривает инвестиции в 277 млрд долларов.

Это план, которого никто в Украине не видел. Мы посылали запросы, чтобы прочитать, что же президент страны привез в Соединенные Штаты, он же представлял всю страну, хотел показать, как мы будем развиваться. Это план-фикция, власть, по сути, привезла "филькину грамоту" в Соединенные Штаты и результатов этого, во-первых, нет, а, во-вторых, мы показали себя в совершенно неприглядном виде", – отметила Кира Рудык.

Видео дня

Какой результат можно ожидать, если президент приезжает к одному из важнейших стратегических партнеров с планом, который сделан "на коленке", и мы это не видели вообще, возмущается народный депутат.

В нашей власти ключевая системная проблема – отсутствие стратегии. Отсутствие плана для развития государства, отсутствие плана, что мы будем делать с энергетической безопасностью и, конечно, отсутствие какого-либо плана и стратегии, каким образом заканчивать войну.