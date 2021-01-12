Визит Санду свидетельствует о признании Молдовой авторитета Украины, – Кулеба

Президент Молдовы Майя Санду 12 января запланировала свой первый зарубежный визит именно в Киев, что якобы говорит о признании Кишиневом авторитета Украины.

Такое убеждение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

Также глава МИД отметил, что официальный визит новоизбранного лидера страны-соседки Украины свидетельствует о перезагрузке двусторонних отношений между государствами.

"Во-первых, главной новостью стало уже то, что свой первый зарубежный визит президент Молдовы осуществляет именно в Украину... Это говорит о признании Молдовой авторитета Украины", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, также у Украины и Молдавии одинаковые взгляды на урегулирование Приднестровского конфликта.

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