Визит Блинкена в Киев показал, что Украина и США – союзники, – Подоляк

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киеве и его встречи с представителями Украины на всех уровнях – от высшего политического до общественного, свидетельствует о том, что наше общество имеет искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что ключевое содержание переговоров в Киеве – безопасностное, и украинская сторона услышала очень важные вещи.

"Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США одинаково видят риски, которые есть сегодня. Совместно же определяем и пути для устранения этих рисков. Америка очень активно поддерживает и нашу государственную и, шире, общественную трансформацию, которая обеспечит полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО", – сказал советник руководителя ОП.

Подоляк добавил, что взгляд на некоторые детали еще требует дополнительного прояснения и согласования, но "направление нашей трансформации, ее ключевые элементы – все не просто приветствуется на Западе, но и мы получаем действенную помощь и действуем сообща".

По его словам, на переговорах в Киеве было засвидетельствовано – Украина и Америка – союзники.

Как сообщал OBOZREVATEL на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским 6 мая Блинкен заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и призывают Россию прекратить агрессию по отношению к ней.