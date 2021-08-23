Вероятность того, что в ближайшие 3-5 лет в Европейском Союзе поднимут вопрос о членстве в нем Украины, крайне мала. Сейчас идут переговоры с балканскими странами, процесс вступления в ЕС которых был запущен много лет назад.

Такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис. Он сказал, что на данный момент в ЕС сложилась такая политическая ситуация, что процедуру членства Украины вряд ли запустят в ближайшие годы.

"Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС...этот процесс (переговоров – Ред.) проходит очень медленно, занимает много лет", – сказал Домбровскис.

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Он подчеркнул, что политическая атмосфера в Евросоюзе может измениться в лучшую для Украины сторону, и добавил, что потенциально стать членом ЕС может любая демократическая европейская страна.

"Поэтому принципиальных препятствий для этого нет. Если меняется политический консенсус, то в какой-то перспективе к этому вопросу можно вернуться", – объяснил вице-президент Еврокомиссии.

Домбровскис отметил, что в ЕС поддерживают работу Украины, которая приближает ее к тесной интеграции с объединением. При этом он считает, что евроинтеграция – это "не спринт, это марафон", и важно соблюдать последовательность действий.

Напомним, согласно результатам недавнего опроса, 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал США и европейских союзников определить четкую дорожную карту вступления Украины в ЕС и НАТО.