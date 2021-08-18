Глава Николаевской ОГА – о ситуации на Донбассе: юридически это гражданская война

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что война на Донбассе "де-юре гражданская", но фактически украинскими гражданами руководит Россия. По его мнению, ситуацию может изменить смена политического руководства РФ и тогда украинцы из ОРДЛО "к нам вернутся".

Такой комментарий чиновник дал изданию "Шиповник", когда журналистка связалась с Кимом по телефону и попросила пояснить его сообщение в социальной сети Facebook 7-годичной давности. Тогда мужчина сделал неоднозначное заявление о ситуации на территории Донецкой и Луганской областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, журналисты нашли комментарий Кима, который он оставил под одним из постов в Facebook в 2014 году.

Видео дня

Нынешний губернатор Николаевской области написал тогда, что на Донбассе "украинцы убивают украинцев", но с разными мотивами.

На вопрос о том, что он имел ввиду, Ким указал на контекст своего давнего высказывания.

"Я писал это в контексте того, что оружие в руках украинцев и украинцев (с обеих сторон конфликта, – ред.). Просто мотивация у них разная. Кто-то отстаивает российские интересы, а кто-то украинские. Гражданство Украины, на тот момент, было у обоих", – ответил глава Николаевской областной государственной администрации.

Он подчеркнул, что сейчас на востоке Украины происходит война."Де-юре – гражданская война, но де-факто – российская агрессия. То есть, они руководят нашими гражданами, которых мы ждем обратно. Когда власть в России сменится, тогда наши граждане к нам вернутся", – сказал Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может запреть депутатам обсуждать с представителями Российской Федерации вопросы и проблематику временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма. Для этого, как предлагается в документе, будет необходимо согласование с украинским гарантом.