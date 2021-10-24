Ветераны АТО требовали настоящего наказания для Медведчука у его особняка. Видео с акции протеста

В воскресенье, 24 октября, в Киеве под зданием народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука состоялась акция ветеранов АТО. Активисты требовали от украинской власти наказать верхушку ОПЗЖ, поскольку "домашний арест", который ввели Медведчуку, является более "показушным" шагом.

Как пишет KV, национал-патриоты выражали в микрофон свое негативное отношение в адрес ОПЗЖ вообще и Медведчука, Вадима Рабиновича, Ильи Киви и других нардепов, в частности. Активисты зажгли несколько автомобильных шин.

"Медведчук со своими прихвостнями до сих пор, на восьмом году войны, наносят огромный экономический ущерб нашей стране. В 2017 году Медведчук получил нефтепровод, на котором зарабатывал немало. В Одессе его соратники незаконно вывозят за кордом украинское зерно, не платя ни копейки в государственный бюджет. А теперь пытаются в очередной раз ограбить Украину. на Киевщине Медведчук полностью контролирует город Васильков с помощью пресловутой семьи Засухи. Засухи имеют "своего на 100%" мэра Василькова Наталью Баласинович. И вся эта медведчуковская клика сейчас пытается распродать военный аэродром в Василькове, отдать бесплатно государственные земли Медведчуку и его соратникам. Медведчук должен сидеть в тюрьме, а не государственными землями торговать!" – отметили протестующие.

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Ветераны АТО также сообщили, что следующую акцию они проведут под зданием мэрии Василькова, куда также примут с собой автомобильные покрышки. Кроме того, патриоты анонсировали пикеты СБУ и ОГПУ с требованием разобраться с этим вопиющим случаем хищения украинской земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку по делу о государственной измене и содействии терроризму. Его оставили под домашним арестом до 7 декабря.