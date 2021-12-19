Это был хороший год для дипломатии Украины. Год больших угроз и больших достижений. МИД системно работало над утверждением Украины как активного участника международной политики, укреплял безопасность для нашего государства в сложных условиях, открывал новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире.

Вот ТОП-10 наших побед в 2021 году:

1. Первые за 30 лет Стратегия внешнеполитической деятельности, Азиатская и Африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД. Это конкретные указатели, которые делают дипломатическую работу системной, а значит – более эффективной.

2. Создание Крымской платформы. Исторический саммит в Киеве с участием 46 стран и международных организаций. Здесь даже комментарии не нужны. Безоговорочная победа.

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Далее текст на языке оригинала.

3. Візит президента Володимира Зеленського до США і побудова довірливих відносин з новою адміністрацією Джозефа Байдена. Згадайте, в якому хаосі скандалів перебували відносини України та США ще кілька років тому. Що маємо сьогодні? Безпрецедентний рівень стратегічного партнерства, понад 20 нових угод, розблокована Комісія стратегічного партнерства, нова Хартія і збільшення обсягів підтримки.

4. Відкриття нових економічних можливостей для українських компаній, експансія українського експорту. Цьогоріч МЗС і Держпродспоживслужба відкрили або відновили доступ на іноземні ринки для 81 групи українських товарів в 21 країні світу. Більше 200 українських компаній (!) розпочали експорт або відкрили представництва за кордоном за сприяння українських посольств.

5. Посилення українського війська зусиллями дипломатів. Україна — це сила добра у світі. Але добро переконливіше з Айлендами, Джавелінами, Байрактарами, сучасними ракетами, кораблями ВМС, базами, приладами нічного бачення, засобами радіоелектронної боротьби тощо. Ми залучали все це завдяки переговорам із партнерами.

6. Створення в Києві Асоційованого тріо з Грузією і Молдовою, його визнання з боку ЄС на саміті Східного партнерства. За півроку ми а) створили новий регіональний альянс; б) вивели його на рівень глав урядів і лідерів держав; в) добилися його офіційного визнання ЄС. Це важливий етап в нашій євроінтеграції.

7. Дипломатія заради миру: деескалація безпекових загроз навесні і мобілізація партнерів на розробку пакету стримування РФ зараз. 53 моїх телефонних розмови і раунди переговорів з партнерами — сухий кількісний підсумок роботи на виконання доручення Президента Зеленського: утримати та розвинути світову коаліцію на підтримку України та стримування РФ. Всі санкції теж зберегли і посилили. Пакет стримування вже втілюється. Включно з пекельними санкціями та новою зброєю для нашого війська.

8. Евакуація з Афганістану та Сектору Газа близько тисячі людей. Цього року ми провели дві надскладні гуманітарні операції та вкотре довели, що Україна своїх не кидає, а також допомагає партнерам. 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії врятовані з Сектору Гази, майже тисяча — з Афганістану. Ми звільнили з полону за кордоном загалом 37 українців. 6 моряків з піратського полону. 5 українських родин ми повернули з сирійських таборів для біженців.

9. Збереження можливостей для подорожей українців Європою. Тут зрозуміло. Добилися включення в зелений список ЄС влітку та врятували туристичний сезон. І навіть після виключення зі списку восени, зберегли більшість кордонів відкритими.

10. Гордість за Україну, яку ми зміцнювали протягом цього року - це сукупність усіх вже згаданих та інших результатів. Ми провели Саміт перших леді та джентельменів, знайшовши новий міжнародний формат, привезли Конституцію Пилипа Орлика вперше до України, захопили позиції лідерів у протидії дезінформації, забезпечили рішення про повернення Скіфського золота і внесення орнаменту Орьнек до списку ЮНЕСКО.

Практично про кожен з цих результатів нам спочатку говорили вдома і за кордоном: "Це неможливо". А вони є. І їх буде більше. Вірте в українську державу і пишайтеся нею