Вчора відбулося унікальне за своїм цинізмом засідання Верховної Ради України.

Точніше, з правової точки зору, відбулися збори 99 депутатів Верховної Ради, які не мали право ухвалювати жодного рішення.

Принагідно нагадаю, що депутати офіційно ще не перебувають на літніх канікулах, а за календарним планом у них - робота з виборцями.

Але я навіть не про питання правової легітимності вчорашнього засідання. Я про політичну брехню і цинізм.

Отож, по порядку.

Президент України ініціював позачергове засідання ВР для розгляду постанов від опозиції, які "заблокували" підписання законів у сфері судової реформи та оборонної промисловості. Вимогу Президента і свого політичного й духовного лідера підтримали…аж 76 із 243 депутатів із "Слуги народу".

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Голова Верховної Ради, екс-голова президентської партії Разумков пішов у відпустку за сімейними обставинами на день засідання.

Лідери й представники партій Медведчука і Тимошенко, які заявили, що ухвалені Закони знищать судоустрій і оборонну галузь держави, зареєстрували свої постанови про неприйнятність і … не прийшли на засідання?!

Загалом на позачерговому засіданні, організація і проведення якого коштує кілька ДЕСЯТКІВ МІЛЬЙОНІВ бюджетних гривень, ЖОДНА фракція чи група не забезпечила присутність бодай половини своїх депутатів!

Не здивуюся, що значна кількість депутатів, які отримали зарплату, виплату за депутатську діяльність та відпускні, вже "працюють на ЗАКОРДОННИХ виборчих округах", а їх помічники в соціальних мережах продовжують розміщувати заяви і тексти своїх начальників про гарячу любов до українського народу.

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