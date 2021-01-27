Венгрия пошла навстречу Украине в языковом конфликте

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Венгрии Петер Сийярто договорились о переговорах для решения спора о языке и образовании.

По словам венгерского дипломата, оба государства должны приложить усилия, чтобы исключить радикальные элементы из двусторонних отношений, передает "Интерфакс-Украина".

"Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия относительно того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", – сказал Сийярто.

Иностранный министр добавил, что ему важно понимать, сколько времени в украинских школах будет уделено изучению венгерского языка.

"Это, например, вопрос тех 40 школ, которые сейчас работают в поселениях, где население составляет менее чем 50 тысяч, и что будет с количеством часов венгерского языка", – сообщил дипломат.

Сийярто добавил, что если вопрос решится успешно и конструктивно, то отношения Украины и Венгрии "продвинутся вперед".

"Господин министр (Кулеба – Ред.) меня заверил, что закон о нацменьшинствах будет согласован, будут проходить консультации с венгерским меньшинством", – резюмировал он.

В свою очередь, Кулеба отметил, что уже в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Венгрия заключат "джентльменское соглашение", которое должно перезагрузить отношения двух стран.