Посольству Венгрии пригрозили "большой кровью" из-за приезда Сийярто в Украину. Фото письма

Неизвестные от имени "патриотов Украины" прислали на почту посольства Венгрии текст с угрозами из-за планируемого визита в страну главы венгерского Министерства иностранных дел Петера Сийярто.

Злоумышленники пообещали "действовать", если министр посетит Украину, и "готовиться к большой крови". При этом название страны неизвестные написали с ошибками. Текст письма опубликовал на странице в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Кому-то очень нужны дешевые провокации", – возмутился он. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что правоохранители уже ищут авторов письма.

Кулеба предположил, что нарушители не являются жителями страны, поскольку они представили себя как "патріоті Украині" (дословная цитата). Отметим, такой вариант написания не исключает варианта, что угрожающие дипломатам лица русскоязычные. Кроме того, в письме есть и другие ошибки.

Злоумышленники заявили, что "они устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли". Они пообещали "действовать жестко".

Добавим, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Сийярто посетит Украину с рабочим визитом по приглашению Кулебы в среду, 27 января.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-венгерских отношений, обсудят дальнейшие шаги по укреплению доверия в отношениях и реализации потенциала сотрудничества двух стран", – анонсировали встречу в МИД Украины.

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