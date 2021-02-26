Венедиктова сказала, почему в ЕС снимают санкции с окружения Януковича

В Европейском Союзе снимают санкции с бывших украинских чиновников и политиков времен экс-президента Виктора Януковича по двум причинам, что носят ретроспективный характер.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что в 2014 году санкции наложили на 22 человек, сейчас же всего 10.

"Суд общей юрисдикции ЕС руководствуется двумя аргументами: что на момент принятого обжалованного решения о санкциях информация не позволяла убедиться в соблюдении прав заявителя на справедливый суд и рассмотрение дела в разумные сроки. И второе - перед принятием обжалованного решения о продлении санкций не было четко известно, Совет ЕС не могла полностью убедиться, что судебные органы Украины обеспечили соблюдение права заявителя на защиту в ходе уголовного производства", – пояснила глава ОГП.

Венедиктова добавила, что на основании этих аргументов снимаются санкции. При этом она не исключила, что они могут быть сняты и в дальнейшем.

"Европейские коллеги хотят видеть приговоры украинских судов в отношении этих фигурантов, поэтому будем наблюдать, как все будет происходить", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции Евросоюза против бывшего вице-премьера и экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова, а также бывшего министра образования Украины Дмитрия Табачника могут отменить.