Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
10,5 т.
Колишній голова Черкаської обласної адміністрації Сергій Сергійчук

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня звільнив голову Черкаської обласної адміністрації Сергія Сергійчука.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з указу про звільнення на сайті президента. Сергійчук обіймав посаду менш ніж чотири місяці – з 28 серпня.

Хто стане наступним главою Черкаської області, поки що невідомо. Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед претендентів на посаду є Олександр Скічко – колишній шоумен, депутат від партії "Слуга народу". Поки ОДА буде тимчасово керувати один із трьох заступників.

Наказ президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів України звільнив Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Замість нього уряд призначив колишнього керівника області Валентина Резніченка.

УкраїнаОлександр СкічкоВолодимир Зеленський