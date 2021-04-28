У Зеленского объяснили идею расширения "нормандского формата" до 7 стран

Поскольку существующие форматы касательно переговоров по решению конфликта на Донбассе не дают оптимального результата, необходимо усилить их, в том числе дополнительными партнерами-посредниками.

Об этом OBOZREVATEL сказал советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя предложение президента Владимира Зеленского расширить "нормандский формат" включением США, Великобритании и Канады.

"Украина больше всех заинтересована в окончании конфликта на Донбассе и ищет любые возможности для обеспечения мира. Существующие форматы пока не дают того оптимального результата, на который все рассчитывают. Поэтому мы должны думать об их усилении, об активизации с поиском партнеров-посредников", – уточнил Подоляк.

Именно поэтому, по его словам, президент Зеленский предлагает рассмотреть тот или иной вариант привлечения новых субъектов к переговорам и использовать новые идеи.

"Мы должны преодолеть пробуксовку в переговорах и сделать совершенно невозможным ни один агрессивный сценарий. Украина рассчитывает только на дипломатическое решение конфликта, которое на самом деле возможно, но только если участие России в переговорах будет содержательным", – пояснил Подоляк.

Он также добавил, что "прекращение любой войны не может происходить в каких-то заранее определенных жестких дипломатических рамках. Всегда бывает определенное пространство для маневра".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему президент Владимир Зеленский предлагал российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.