В Вознесенске люди выгнали со своего двора вооруженных оккупантов: кричали и толкали в спину. Видео

В понедельник, 7 марта, в Вознесенске (Николаевская область) смелые супруги без оружия прогнали российских оккупантов со своего двора. Об этом в Telegram сообщило аналитическое интернет-издание "Главред".

На видео видно, как трое русских военных с оружием в руках ворвались во двор мирных жителей и начали кричать: "Мужчина, выходим с поднятыми руками". В результате к оккупантам вышли мужчина и женщина, которые начали говорить с врагом. В записи слышно, как женщина выкрикивает: "Вы кто такие?", "Вы откуда пришли?". Впоследствии враги вышли со двора, а украинка вытолкала их в спину и закрыла за ними калитку.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Мелитополе жители матом встретили состав с техникой оккупантов.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!