В Мелитополе жители матом встретили состав с техникой оккупантов. Видео

Через Мелитополь Запорожской области оккупанты сегодня, 7 марта, прогнали свой бронированный железнодорожный состав. Мелитопольцы встретили его проклятиями.

Бронепоезд оккупационных войск люди сняли на видео.

На видео слышно, как женщина, снимающая бронепоезд на камеру мобильного телефона, кроет оккупантов последними словами. Не сговариваясь, вместе с мужчиной, также увидевшим проезжающий поезд, они начали кричать вслед составу оккупантов: "Слава Украине!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в оккупированном Мелитополе люди выходят на митинги, чтобы прогнать оккупантов.

Видео дня

Патриотические митинги в захваченном городе проходят каждый день - несмотря на то, что оккупанты уже несколько раз открывали стрельбу и ранили безоружных горожан.

Российские захватчики грабят продуктовые магазины, открывали огонь по скорой, перевозившей медикаменты, начали транслировать каналы РФ.

Но мелитопольцы не сдаются: они жгут чучело Путина, отправляют оккупантов в направлении, заданном защитниками острова Змеиный российскому военному кораблю и поют украинский гимн, раз за разом показывая миру: Мелитополь - это Украина.