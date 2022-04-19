В Украину уже вернулись дипломаты 16 стран. Инфографика
Правительства стран-союзниц Украины продолжают возвращать своих представителей для работы в дипломатических посольствах в Киеве. На сегодня, несмотря на продолжение военных действий, в нашей столице возобновлена деятельность 16 консульских ведомств.
Оптимистичную новость сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел на Facebook. По мнению чиновников, это свидетельствует не о фигуральной, а буквальной поддержке Украины и веры в ее победу.
Так, в Киеве сейчас возобновили работу своих дипломатических ведомств такие государства:
Франция;
Италия;
Латвия;
Литва;
Эстония;
Польша;
Чехия;
Турция;
Словения;
Ватикан;
Молдова;
Иран;
Грузия;
Казахстан;
Туркменистан;
Таджикистан;
а также дипломаты от Европейского Союза.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские дипломаты в Киеве выступили с довольно жестким заявлением в отношении вооружения Украины на фоне войны с Россией. Они утверждают, что свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания.