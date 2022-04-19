В Украину уже вернулись дипломаты 16 стран. Инфографика

Правительства стран-союзниц Украины продолжают возвращать своих представителей для работы в дипломатических посольствах в Киеве. На сегодня, несмотря на продолжение военных действий, в нашей столице возобновлена деятельность 16 консульских ведомств.

Оптимистичную новость сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел на Facebook. По мнению чиновников, это свидетельствует не о фигуральной, а буквальной поддержке Украины и веры в ее победу.

Так, в Киеве сейчас возобновили работу своих дипломатических ведомств такие государства:

Франция;

Италия;

Латвия;

Литва;

Эстония;

Польша;

Чехия;

Турция;

Словения;

Ватикан;

Молдова;

Иран;

Грузия;

Казахстан;

Туркменистан;

Таджикистан;

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а также дипломаты от Европейского Союза.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские дипломаты в Киеве выступили с довольно жестким заявлением в отношении вооружения Украины на фоне войны с Россией. Они утверждают, что свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания.