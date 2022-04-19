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В Украину уже вернулись дипломаты 16 стран. Инфографика

Екатерина Белоброва
Политика
1 минута
4,1 т.
В Украину уже вернулись дипломаты 16 стран. Инфографика

Правительства стран-союзниц Украины продолжают возвращать своих представителей для работы в дипломатических посольствах в Киеве. На сегодня, несмотря на продолжение военных действий, в нашей столице возобновлена деятельность 16 консульских ведомств.

Оптимистичную новость сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел на Facebook. По мнению чиновников, это свидетельствует не о фигуральной, а буквальной поддержке Украины и веры в ее победу.

Так, в Киеве сейчас возобновили работу своих дипломатических ведомств такие государства:

  • Франция;

  • Италия;

  • Латвия;

  • Литва;

  • Эстония;

  • Польша;

  • Чехия;

  • Турция;

  • Словения;

  • Ватикан;

  • Молдова;

  • Иран;

  • Грузия;

  • Казахстан;

  • Туркменистан;

  • Таджикистан;

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а также дипломаты от Европейского Союза.

Инфографика.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские дипломаты в Киеве выступили с довольно жестким заявлением в отношении вооружения Украины на фоне войны с Россией. Они утверждают, что свобода должна быть вооружена лучше, чем тирания.

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