В Украину доставили подаренные Эстонией Javelin, их отправят на фронт. Фото

Эстонцы передали Украине американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Их 18 февраля уже доставили в Киев.

По словам посла Эстонии в Киеве Каймо Кууска, вооружение принял замминистра обороны и командующий логистикой ВСУ. Об этом он заявил в комментарии ERR (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ракеты на месте (в Киеве). Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий логистикой Вооруженных сил. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам", – сказал дипломат.

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Он не назвал количество переданного оружия, однако уточнил, что его отправят на фронт и в воинские части.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Эстонию за поддержку Украины в непростое время.

"Мы видим, что не одни. Благодарю всех эстонцев, правительство Эстонии и посольство за поддержку Украины во всех сферах – от дипломатической до военно-технической", – написал глава ведомства в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 февраля в Украину прибыли еще три самолета с военной помощью от США и один из Литвы. На бортах среди прочего были зенитно-ракетные комплексы Stinger.