В Украине все госуслуги переведут в электронную форму: что это значит

Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон №1689-ІХ "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг", принятый депутатами украинского парламента 15 июля. Таким образом в Украине будет отменен "бумажный режим" на государственном и социальном уровне.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Отныне в Украине вводятся новые термины: "электронная публичная услуга","автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов" и прочие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

У Зеленского отметили, что принятие этого Закона вызвана положительной динамикой в период "тестового периода". С 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал и приложение Дия воспользовались более 570 тысяч украинских граждан. Это стало поводом в дальнейшем урегулировать использование данной системой и закрепить ее на уровне законодательства. Уже через три дня после подписания документа главой государства, он вступит в силу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала законопроект об отмене бумажных документов и внедрению электронной документации с равной юридической ценностью.