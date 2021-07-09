СНБО хочет создать реестр запрещенных сайтов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил создать список сайтов, запрещенных для пользования в Украине. Окончательное решение по этому поводу было принято 8 июля.

Так, в стране может появится свой "Укркомнадзор". Об этом в Facebook сообщил Максим Тульев, член совета директоров в Інтернет Ассоциации України – ИнАУ, NetAssist LLC и NetAssist LLC.

"На СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того же "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине", – написал он.

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Тульев подчеркнул, что на сегодня уже создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра, и он тоже входит в ее состав. Украинец заверил, что попробует хоть как-то "остановить это безумие". При этом признал, что шансов сделать это откровенно мало.

"Вам все еще пофиг? Думаете, не дойдет до голода и хлебных карточек, которые кажутся такой же фантастикой сейчас? А я вот уже не думаю", – добавил он.

В комментарии dev.ua Тульев пояснил, что реестр создается с подачи крупных операторов, чтобы было удобнее понимать, какие сайты подлежат блокировке, а какие – нет. По его словам, многие из подобных решений сейчас оспариваются. Предположительно, управлять реестром будет СНБО.

В "НВ" он отметил, что рабочая группа, которая будет определять детали создания реестра, начнет полноценную работу с понедельника, 12 июля. Так как "политическое решение о создании реестра уже принято".

"В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, как именно должно проходить это блокирование… Наше оспаривание в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать", – сказал Тульев.

В то же время добавил, что "за это время могут поменять законы". Он считает, что в СНБО хотят разработать технические требования к блокировке, которые будут описывать, как именно операторы должны осуществлять блокировку сайтов. Ведь последним "нужны прозрачные правила игры" – прозрачный список и механизм блокировки.

Напомним: суд в феврале запретил функционирование 426 сайтов, в том числе российских и украинских средств массовой информации. Среди них оказались GitHub Gist, LiveJournal (ЖЖ), ресурсы о криптовалюте. Позже полиция и прокуратура заявили, что подадут апелляцию на решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в законопроекте "Об олигархах", который подал в Раду президент Владимир Зеленский, среди прочего, говорится, что его целью является "преодоление конфликта интересов, который вызван слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса". Однако анализ документа не подтверждает этот тезис.